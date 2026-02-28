Что такое герпетический энцефалит и чем он опасен

Молодая пациентка перенесла герпетический энцефалит, и ее интеллект снизился до уровня трехлетнего ребенка. Это заболевание развилось у нее во время беременности — на сроке 22 недель. Ее состояние было настолько критическим, что врачам пришлось провести экстренное кесарево сечение. В итоге у нее отключились функции левого полушария. Но уже через три недели появились первые признаки возвращения сознания, однако память о беременности и материнстве утратилась полностью. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Евгения Тарасова, почему развивается герпетический энцефалит и какие опасные последствия могут быть у этого заболевания.

Причины возникновения

По его словам, герпетический энцефалит — опасная форма осложнения простого герпеса. Это заболевание поражает центральную нервную систему и вызывает воспалительные процессы в головном мозге.

Простой герпес является широко распространенным вирусным заболеванием кожи и слизистых оболочек. Он проявляется в виде высыпаний и пузырьков вокруг рта, носа и половых органов. Но в редких случаях этот вирус способен проникнуть глубже в организм и вызвать серьезные неврологические нарушения, такие как герпетический энцефалит, — сказал он.

Эксперт отметил, что основная причина развития герпетического энцефалита заключается в способности вируса герпеса преодолевать гематоэнцефалический барьер и поражать мозговые ткани.

Герпетический энцефалит возникает при активизации ранее скрытого вируса герпеса. Чаще всего инфекция проникает в головной мозг через тройничный нерв и провоцирует воспаление головного мозга, — говорит Тарасов.

Как рассказал специалист, в группе риска находятся:

люди с хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной системой;

пожилые;

беременные женщины.

Симптомы

Врач объяснил, что герпетический энцефалит развивается стремительно и требует незамедлительной медицинской помощи. К симптомам относятся:

высокая температура тела;

головная боль;

сонливость;

рвота;

нарушение сознания;

судороги и паралич;

расстройство памяти и речи;

галлюцинации и дезориентация в пространстве;

кома.

Герпетический энцефалит характеризуется тяжелым течением и имеет высокую летальность. Этот диагноз ставят на основании клинической картины, результатов МРТ головы и анализа спинномозговой жидкости. Лечение должно начаться незамедлительно, период восстановления может занимать от нескольких месяцев до года, в течение которого пациент восстанавливает временно утраченные неврологические функции организма. Однако некоторые нарушения могут сохраниться на всю оставшуюся жизнь, — сказал он.

Эксперт добавил, что осложнениями герпетического энцефалита являются когнитивные нарушения, которые впоследствии могут привести к развитию деменции.

