Парализованный в Таиланде сибиряк оказался здоров по всем показателям

Жителя Новосибирска внезапно парализовало в январе во время отдыха в Таиланде - однако, несмотря на тяжёлое состояние, все медицинские исследования показали, что мужчина абсолютно здоров. Об этом рассказала его жена Ольга в социальных сетях, передает NGS.RU

Врачи провели полное обследование Евгения, используя самые современные методы диагностики. Мужчине сделали ЭКГ, МРТ, рентген, энцефалограмму, проверили сердце, щитовидную железу и сосуды, взяли анализы на дефициты и различные показатели крови. Результат оказался неожиданным: почти все показатели оказались идеальными, никаких отклонений медики не выявили.

Сейчас Евгений проходит реабилитацию — и есть первые обнадеживающие признаки улучшения. По словам Ольги, её муж каждый день старается садиться, и прогресс уже заметен: туловище понемногу двигается, спина держит лучше, удерживать равновесие стало немного проще. Эти небольшие, но важные шаги дают надежду на восстановление.