Какие нововведения в охране здоровья вступят в силу с первого марта

Реклама энергетиков с 1 марта 2026 года в России должна содержать обязательное предупреждение о вреде чрезмерного потребления. Также с этой даты вступают в силу правила внесудебной блокировки сайтов с табаком и вейпами. Кроме того, запускаются два новых федеральных регистра — пациентов с социально значимыми заболеваниями и беременных женщин.

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу несколько законодательных изменений в сфере охраны здоровья. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Закон об ужесточении регулирования рекламы энергетических напитков запрещает обращаться к несовершеннолетним. Каждый рекламный материал должен сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления. В радиорекламе длительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в телерекламе — не менее пяти секунд с занятием не менее 7% площади кадра, в остальных видах рекламы — не менее 7% площади. По словам Леонова, эта мера обеспечит информирование населения, особенно молодежи, о рисках злоупотребления энергетиками.

Закон о внесудебной блокировке сайтов, предлагающих онлайн-продажу табачной продукции, распространяется на кальяны, вейпы и электронные сигареты. Такие ресурсы будут включаться в реестр запрещенной информации, и операторы связи должны блокировать их в течение суток без решения суда. Владельцы сайтов и интернет-площадок обязаны самостоятельно мониторить ресурсы на предмет такой информации и удалять ее.

С 1 марта начинают работу два новых федеральных регистра. Первый объединит данные пациентов по 12 группам диагнозов, включая сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет. Регистр позволит консолидировать информацию о социально значимых патологиях, координировать работу регионов, точнее планировать закупки лекарств и контролировать состояние пациентов.

Второй регистр будет содержать сведения о беременных женщинах. Он станет частью государственной информационной системы здравоохранения и будет автоматически наполняться данными из электронных медкарт. В него войдут сведения о постановке на учет, течении беременности, критических состояниях, исходах, а также о здоровье новорожденных и врожденных аномалиях.Ранее сообщалось, что с 1 марта онлайн-микрозаймы будут оформлять только после обязательной биометрической проверки. Если в единой биометрической системе (ЕБС) на момент дистанционного получения займа нет данных, заемщику откажут в выдаче. Нововведения коснутся также страховых пенсий, обучения в автошколах, правил перевозок, гостиничных услуг и сроков коммунальных платежей.