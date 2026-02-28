Почему у детей в России все чаще диагностируют онкологические заболевания

Врач-онколог Александр Серяков в рубрике «Теперь вы знаете» объяснил, почему у детей в России всё чаще диагностируют онкологические заболевания.

«Благодаря улучшению методов диагностики мы стали выявлять раковые заболевания у детей на ранних стадиях. Это, конечно, повышает общую статистику онкозаболеваемости у детей», — сказал эксперт.

Кроме того, рост осведомлённости населения и улучшение диагностических возможностей педиатрической службы приводят к более раннему выявлению болезней. В итоге это положительно сказывается на выживаемости маленьких пациентов.

УЗИ, лаборатории и даже МРТ и КТ — сегодня это не роскошь. Усиление точности морфологической и молекулярной диагностики позволяет видеть разнообразную картину гистологических вариантов опухолей. Всё это увеличило выявляемость онкопатологии у детей и ускорило путь пациента от первых жалоб к точному диагнозу.