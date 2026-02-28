врачи удалили мужчине опухоль в кишечнике размером с теннисный мяч

Врачи Талдомской больницы удалили 62-летнему мужчине новообразование в кишечнике размером 10 на 4 см. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В хирургическое отделение Талдомской больницы бригадой скорой помощи был доставлен 62-летний пациент с жалобами на сильные боли в животе, тошноту и резкое ухудшение общего состояния организма. В ходе обследования врачи выявили новообразование в кишечнике размером 10 на 4 см. Оно полностью перекрывало просвет кишки и являлось причиной острой кишечной непроходимости», – говорится в сообщении.

Как отмечается, пациенту грозила тяжeлая интоксикация организма и развитие осложнений вплоть до перитонита и летального исхода.

«Мы не только удалили пораженный участок кишечника вместе с опухолью, но и сразу же восстановили целостность органа, соединив здоровые концы. Этот метод называется одномоментным формированием анастомоза. Такой подход позволил обойтись без установки колостомы – выведения кишки на переднюю брюшную стенку для вывода отходов. Благодаря этому у пациента восстановлена работа пищеварительной системы, а сам он быстрее возвращается к обычной жизни после операции», – приводятся в сообщении слова заведующего хирургическим отделением Талдомской больницы Вадима Афроськина.

В настоящий момент мужчину выписали на амбулаторное лечение.