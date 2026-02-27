Косметолог рассказал, к каким последствиям может привести прием ретиноидов

Системные ретиноиды вызвали у россиянки страшный побочный эффект — гиперостоз. Девушка лечила акне препаратом с действующим веществом изотретиноином. Терапия проходила успешно, но через четыре месяца она обнаружила на ноге шишку, которая быстро выросла и под кожей разделилась на две части. Обследование выявило объемное образование на большеберцовой кости из-за приема ретиноида, потому что это один из побочных эффектов препарата. «Вечерняя Москва» узнала у врача-косметолога, дерматолога, аккредитованного хирурга, доктора медицинских наук Марият Мухиной, к каким опасным последствиям может привести прием ретиноидов и как это предотвратить.

По ее словам, случаи тяжелых последствий приема ретиноидов нередки.

«Например, я знаю случай, когда одна молодая женщина, которая проходила лечение ретиноидами от акне, столкнулась с развитием почечной недостаточности и оказалась в очереди на трансплантацию печени», — сказала она.

Эксперт отметила, что перед назначением терапии ретиноидами врачи обязаны провести тщательное обследование пациента, включая работу желез внутренней секреции и фосфорно-кальциевого обмена.

«Именно нарушения функций эндокринной системы могли привести к активации роста костной ткани и к образованию патологических наростов», — считает Мухина.

Специалист подчеркнула, что применение системных ретиноидов сопряжено с множеством других возможных побочных эффектов, затрагивающих разные органы и системы организма. К ним относятся:

мышечные и суставные боли;

тендинит — воспаление связок и сухожилий;

артралгия — суставные боли;

нарушение остроты зрения;

снижение слуха;

поражение кожи и слизистых оболочек, например гранулема;

патологии внутренних органов — желудочно-кишечные расстройства, панкреатит, гепатотоксичность, поражение почек и печени.

«Отдельно хочу обратить внимание на высокий риск врожденных дефектов плода при беременности у женщин, которые принимают ретиноиды от акне. Их воздействие на плод может привести к тяжелым порокам развития у будущего ребенка», — предупредила собеседница «ВМ».

Кроме того, косметолог объяснила, что определить заранее, какие именно побочные эффекты могут вызвать ретиноиды, практически невозможно.

«Это выявляется лишь после начала их приема. Помимо медикаментозной терапии, существует немало других способов борьбы с акне, среди которых физиотерапия и наружные средства ухода. Использование системных ретиноидов требует особого подхода и серьезного внимания со стороны врачей и пациентов. Важно оценить степень риска и только после этого принимать их», — заключила Мухина.

