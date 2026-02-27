На регионе начнут делать операции по уменьшению желудка

В рамках Года здоровья впервые на Ямале стартует программа бариатрических операций для коррекции ожирения и сахарного диабета. Тарко-Салинская ЦРБ начала формировать лист ожидания и отбор пациентов, сообщила пресс-служба медучреждения.

«Все операции будут выполняться лапароскопическим методом. <...> Чтобы попасть в лист ожидания и пройти необходимое обследование, жителям следует обратиться на прием к эндокринологу», — объяснили медики.

Представители ️Тарко-Салинской ЦРБ подчеркнули: операция бесплатная — пациентам нужно оплатить только стоимость расходников. Операцию по уменьшению желудка делают для коррекции лишнего веса и сопутствующих заболеваний, прежде всего сахарного диабета второго типа, когда диеты и консервативная терапия не помогают, а избыточная масса тела угрожает здоровью.

«Проведение таких сложных вмешательств стало возможным благодаря приобретению современного высокотехнологичного оборудования <...>. Ключевую роль сыграло и повышение квалификации специалистов: заведующий хирургическим отделением Муродбек Турдыев прошел профильное обучение», — уточнили в медучреждении.

