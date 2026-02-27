Эксперт заявил о снижении числа наркопотребителей в РФ

Количество лиц, употребляющих наркотические вещества, в России с 2013 по 2023 год сократилось на 1 млн. Об этом сообщила директор филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Клименко на Международном комитете по контролю над наркотиками.

«За 10 лет в России [с 2013 по 2023 годы] число наркопотребителей снизилось с 2 млн 300 тыс. до 1 млн 300 тыс. человек. Это официальная цифра данных государственной статистики», — сказала она.

Клименко добавила, что при этом общая заболеваемость наркоманией с 2012 по 2024 год снизилась в 1,4 раза, сократилась и первичная заболеваемость наркоманией — в 2,8 раза.

Говоря о возрастной тенденции употребления наркотиков, Клименко выделила, что доля лиц 15-19 лет, страдающих наркоманией, снижается, уступая группе 40-59 лет.