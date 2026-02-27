В Морозовской клинической больнице Москвы врачи спасли зрение футболисту после тяжелой травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московская медицина».

Утверждается, что 14-летний спортсмен травмировался в ходе тренировки — мяч попал в лицо, что привело к полной потере зрения.

Подростка экстренно госпитализировали. В больнице офтальмологи оперативно провели необходимые обследования, включая УЗИ и томографию орбиты глаза, что позволило точно определить характер повреждений.

В итоге выяснилось, что мяч, попав по лицу, повредил юноше роговицу. На фоне этого произошло и кровоизлияние в глаз.

«Мы сделали все возможное для быстрой диагностики и начала необходимого лечения», — рассказала врач Сюзанна Асатрян.

Позднее подростка выписали. На данный момент спортсмен восстановился и уже успешно продолжает заниматься любимым делом.

