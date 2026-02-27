Российские анестезиологи заняли первое место на международном конкурсе

В Бангкоке проходил крупнейший Азиатско-Австралазийский конгресс анестезиологов-реаниматологов (ААСА). Каждый год его посещают более 1000 специалистов из 25 стран для обмена опытом, развития сотрудничества и определения будущего анестезиологии. О том, как проходил конгресс и для чего проводился конкурс анестезиологов, "Российской газете" рассказал участник нашей делегации, заместитель директора Московский областной НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) Алексей Пырегов.

Конкурс, который проводят в рамках конгресса, - это, по сути, возможность врачам продемонстрировать свои навыки и умения. На этот раз конкурс был посвящен критическим состояниям в анестезиологии. Перед участниками была поставлена задача: проанализировать клинические сценарии и предложить наиболее подходящие пути оказания помощи пациентам. Конкурс проводился в симуляционном центре, где сценарии, с которыми врачи сталкиваются в своей практике, воссоздавались в безопасной и контролируемой среде.

Междисциплинарная команда МОНИИАГ, в которую вошли врачи анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи и неонатологи, принесла нашей стране первое место. По результатам онлайн-голосования, в котором приняли все страны-участницы конгресса, россияне получили также приз как самая популярная команда.