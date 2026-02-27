Российские анестезиологи заняли первое место на международном конкурсе
В Бангкоке проходил крупнейший Азиатско-Австралазийский конгресс анестезиологов-реаниматологов (ААСА). Каждый год его посещают более 1000 специалистов из 25 стран для обмена опытом, развития сотрудничества и определения будущего анестезиологии. О том, как проходил конгресс и для чего проводился конкурс анестезиологов, "Российской газете" рассказал участник нашей делегации, заместитель директора Московский областной НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) Алексей Пырегов.
Конкурс, который проводят в рамках конгресса, - это, по сути, возможность врачам продемонстрировать свои навыки и умения. На этот раз конкурс был посвящен критическим состояниям в анестезиологии. Перед участниками была поставлена задача: проанализировать клинические сценарии и предложить наиболее подходящие пути оказания помощи пациентам. Конкурс проводился в симуляционном центре, где сценарии, с которыми врачи сталкиваются в своей практике, воссоздавались в безопасной и контролируемой среде.
Междисциплинарная команда МОНИИАГ, в которую вошли врачи анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи и неонатологи, принесла нашей стране первое место. По результатам онлайн-голосования, в котором приняли все страны-участницы конгресса, россияне получили также приз как самая популярная команда.
"Конкурс проходил на конкретном материале по критическим ситуациям, которые разбирались на виртуальном симуляторе. Каждая команда привезла какой-то кейс и показывала, как справляется, - рассказал "РГ" Алексей Пырегов. - Наша команда представила коллегам реальный случай. В 15 минут демонстрации мы уместили 18 суток истории болезни нашей беременной пациентки с амниотической эмболией, когда врачи нашего института боролись за ее жизнь. Ситуация была экстренная: пациентка перенесла три операции, четыре остановки кровообращения, разрыв печени. Мы показали, как команда справлялась с гипоксией, гипотензией и коагулопатией. Это не просто крайне сложная ситуация, риск потерять пациентку был огромным. Тем не менее, команда справилась с полиорганной недостаточностью и стабилизировала пациентку. Результат этой работы был признан коллегами, и наша команда получила первое место на конкурсе. Надо сказать, что в жизни эта страшная ситуация тоже имела счастливый конец. Пациентка была выписана на 18 день без неврологического дефицита. Конкурс еще раз показал, что главное в реанимации - не оборудование, не мониторы. Главное - это координация действий команды, умение слышать друг друга и механизм принятия решений".