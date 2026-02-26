Путин поручил обеспечить постоянные поставки лекарств для льготников в аптеки

Правительство, прокуратура, регионы и Общероссийский народный фронт должны до апреля принять меры, чтобы исключить перебои с поставками в аптеки лекарств для льготников. Такое поручение по итогам прямой линии с россиянами дал президент РФ Владимир Путин, перечень опубликован на сайте Кремля.

© ТАСС

Глава государства поручил "принять меры по исключению перебоев поставок в аптечную сеть лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан".

Первый доклад о принятых мерах президент ждет в апреле, а затем — ежеквартально.