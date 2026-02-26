Кардиохирурги спасли новорожденного в первые сутки его жизни

Кардиохирургам Центра Рошаля удалось спасти новорожденного в первые сутки жизни
Бригада скорой медпомощи доставила в Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля новорожденного пациента в тяжелом состоянии. Диагноз врожденного порока сердца ему установили еще внутриутробно, но после рождения медики выявили у него наличие критической комбинации пороков: коарктации и гипоплазии дуги аорты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
По данным врачей, коарктация аорты - это локальное критическое сужение главного сосуда организма, из-за которого сердцу приходится работать с чрезмерной нагрузкой. Из-за этого нижняя половина тела испытывает хронический дефицит кислорода. При этом гипоплазия дуги аорты представляет врожденное недоразвитие сосуда. Такое сочетание ставило жизнь ребенка под угрозу.
«Мы провели маленькому пациенту высокотехнологичную операцию на работающем сердце: резекцию коарктации аорты с пластикой дуги аорты. Полностью удалили суженный участок аорты и сшили здоровые концы сосуда между собой. Теперь кровь течет свободно, и сердцу больше не приходится работать с перегрузкой», – сообщил замглавврача по хирургической помощи ДНКЦ им. Рошаля Андрей Свободов.