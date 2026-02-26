Кардиохирурги спасли новорожденного в первые сутки его жизни

Бригада скорой медпомощи доставила в Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля новорожденного пациента в тяжелом состоянии. Диагноз врожденного порока сердца ему установили еще внутриутробно, но после рождения медики выявили у него наличие критической комбинации пороков: коарктации и гипоплазии дуги аорты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

© Вести Подмосковья

По данным врачей, коарктация аорты - это локальное критическое сужение главного сосуда организма, из-за которого сердцу приходится работать с чрезмерной нагрузкой. Из-за этого нижняя половина тела испытывает хронический дефицит кислорода. При этом гипоплазия дуги аорты представляет врожденное недоразвитие сосуда. Такое сочетание ставило жизнь ребенка под угрозу.