Врачи Ямала поставили рекорд в телемедицине

На Ямале впервые количество повторных онлайн‑приемов достигло рекордных 28 тысяч, из которых более двух тысяч проведены для жителей труднодоступных сельских территорий. Технологии помогают пациентам получить консультацию прямо из дома, сообщила первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

«Во многих случаях дистанционная медицина не уступает по качеству очной. Применение телемедицинских технологий позволяет остаться дома и получить консультацию с комфортом, например при сезонном росте заболеваемости ОРВИ или во время аномальных морозов», — процитировала Захарову пресс-служба главы Ямала.

Благодаря онлайн-консультации эндокринологи окружной столицы своевременно обнаружили редкую патологию у 42-летнего жителя Тарко-Сале. После телемедицинской консультации со специалистами мужчине диагностировали акромегалию — патологическое увеличение размеров частей тела, обусловленное дисбалансом гормонов роста. Его направили в федеральный центр на оперативное лечение, где диагноз подтвердился.

Также телемедицина позволяет врачам дистанционно закрывать листки нетрудоспособности. Эта функция теперь доступна во всех поликлиниках округа благодаря интеграции с мессенджером MAX. Сервис уже доказал свою эффективность: всего за неделю тестирования врачи дистанционно закрыли более 2 тысяч листков нетрудоспособности полностью выздоровевшим пациентам.

«Еще семь тысяч телеконсультаций были проведены с федеральными центрами. <...> Технология используется для обсуждения сложных клинических случаев, уточнения диагнозов, определения максимально точной тактики лечения и направления пациентов на лечение за пределы региона», — добавила пресс-служба.

