Вздутие живота оказалось предвестником смертельно опасного заболевания

Гастроэнтеролог Мария Лопатина заявила, что у людей со вздутием живота существует риск смертельно опасного заболевания. Такое предупреждение она сделала россиянам в интервью для YouTube-канала «Привет, доктор!».

© Lenta.ru

По словам Лопатиной, вздутие живота может указывать на синдром избыточного бактериального роста, непереносимость лактозы и синдром раздраженного кишечника. Данный симптом также наблюдается при целиакии, но в этом случае он обычно появляется значительно реже, пояснила врач.

Кроме того, изредка вздутие живота возникает при раке кишечника.

«Часто достаточно пациентам со вздутием мы рекомендуем колоноскопию не для того, чтобы найти что-то, поскольку, как правило, колоноскопия при вздутии нормальная, а чтобы не пропустить онкологию, потому что из тысячи человек у одного со вздутием будет онкология», — подчеркнула Лопатина.

Ранее гастроэнтеролог Меган Росси рассказала, как бороться с изжогой без лекарств. Людей с этой проблемой она призвала не есть за три часа до сна.