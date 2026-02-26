Гинеколог спасла пациентку от смерти

Акушер‑гинеколог женской консультации Нового Уренгоя во время осмотра пациентки обнаружила, что у нее отсутствие пульсации в руках. Благодаря внимательности врача молодая женщина осталась жива, рассказали в депздраве ЯНАО.

«Врачи в экстренном порядке направили пациентку на дополнительное обследование, в результате которого был диагностирован двусторонний стеноз общих сонных артерий. ️Это опасное сужение сосудов в области шеи», — рассказали в ведомстве.

Это состояние ухудшает приток крови к мозгу, увеличивая риск инсульта. Женщину экстренно госпитализировали. На данный момент пациентка находится под наблюдением врачей. Угроза жизни миновала.

