В отдаленные населенные пункты поедут аптечные автолавки

Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий аптечное обслуживание отдаленных населенных пунктов, не имеющих стационарных аптечных учреждений, с помощью передвижных аптек. "Автолавка с лекарствами" будет ездить по деревням и селам по заранее оговоренному графику. Предполагается, что для начала уже в этом году будет запущен пилотный проект, рассчитанный на три года (с 1 июня 2026-го по 1 июня 2029 года), участвовать в эксперименте смогут любые регионы. Решение о дальнейшей судьбе передвижных аптек и распространении опыта примут по его итогам.

© РИА Новости

Один автомобиль теоретически может обслуживать до 50 населенных пунктов. Предполагается, что штатный персонал такой автолавки будет состоять из двух человек — водителя и фармацевта, который в случае необходимости может дать консультацию. Однако изначально законопроектом предусмотрены жесткие ограничения по ассортименту. Так, в аптеке на колесах нельзя будет реализовывать радиофармацевтические, иммунобиологические препараты (а это, например, вакцины), психотропные и сильнодействующие лекарства, содержащие наркотические вещества. Также под запретом на продажу оказываются препараты, содержание в которых спирта более 25 процентов объема. Под запрет подпадают также препараты, которые изготавливаются непосредственно в аптеках, и те, которые требуют строгого температурного режима хранения (ниже 15 градусов). Проще говоря: жителям маленьких населенных пунктов доступен будет лишь стандартный ассортимент. И самое важное, что автолавка не сможет доставлять нуждающимся льготные препараты (бесплатные или с частичной оплатой). Зато можно будет предварительно заказать необходимые лекарства.

«‎Пока непонятно, с какой периодичностью и куда именно будет выезжать такие аптечные пункты. Возможно, в маленьких населенных пунктах будет проще делать заказы и получать их через старост. Смущает, что рецептурные лекарства исключены из перечня. Это означает, что все равно одинокому и немощному человеку придется кого-то просить привезти препарат», — подчеркнул Алексей Музалев, житель отдаленной деревни Смердовицы Волосовского района.

Организация мобильных точек продажи предполагается за счет заинтересованных в проекте фармацевтических организаций. Соответственно и вся документация пойдет через аптечные организации, в том числе о проданных препаратах. То есть никакой контрафакт в точки продажи не поступит.

«‎Проект хороший, но слегка запоздал. Лет на двадцать. Все это нужно было делать раньше, когда в деревнях еще много людей оставалось, — считает Анатолий Голов, сопредседатель Союза потребителей РФ. — Что касается аптек-автолавок, то я бы расширил функционал. Пусть еще какими-то товарами торгуют. Не десять же машин с разным товаром пускать. Возможно, автолавки смогли бы развозить заказы из маркетплейсов. И я не уверен, что передвижные аптеки будут везде работать бесперебойно. Там, где дороги в плохом состоянии, особо велики риски застрять в пути. А люди будут ждать на морозе, под дождем аспирина с глазными каплями?»

Ленинградская область готова принять участие в эксперименте, если закон утвердят, заверили корреспондента "РГ" в региональном комитете по здравоохранению. В законопроекте отдельно не говорится о садоводствах. Между тем именно в Ленобласти есть огромные садоводческие массивы, в которые едут петербуржцы. И некоторые такие садоводства не имеют элементарной инфраструктуры.

«‎Сейчас у нас, к счастью, уже есть и медпункт, и две аптеки (одна из них — круглогодичная). А раньше — да, было время, когда приезжала автолавка с медикаментами, и это было подспорьем. Ведь довольно много дачников заезжают на длительный период, и на несколько месяцев им лекарств сразу не завезти», — рассказала об опыте работы автолавки-аптеки Людмила Исаева из СНТ "Мшинская".

«‎Нас вообще власти игнорируют. В садоводстве нет даже магазина, все приходится тащить из города. О лекарствах и речи не ведется. До ближайшего населенного пункта, если нет машины, нужно добираться на поезде, который ходит раз в день. А у нас тысячи людей летом живут. Садоводство находится на границе с Новгородской областью. За сотым километром. Мы были бы только за, если хотя бы иногда нас навещала передвижная аптека», — говорит Татьяна Зорина из садоводческого массива "Радофинниково".

Какое решение будет в итоге и в какие именно населенные пункты поедут аптеки, выяснится позже. Но уже сейчас понятно: аптеки на колесах будут востребованы — регионы и сами пытаются решать проблему доставки лекарств всем нуждающимся.

Так, в Вологодской области вопрос, как доставить лекарства в отдаленные уголки, обсуждается с 2000-х годов. В списке вариантов — от ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) до автолавок и почтовых отделений. По информации правительства региона, сейчас бесплатные препараты для льготников жители отдаленных сел могут получить в ФАПах, там же и продают лекарства.

Жители сел и деревень признаются, что не ждут чуда, поэтому главное — чтобы у населенных пунктов сохранилась возможность добираться на автобусах до райцентров и ЦРБ.

В 2023 году в качестве эксперимента в нескольких деревнях стартовала продажа лекарств прямо на почте. На полках было представлено около 80 наименований лекарств безрецептурного отпуска, не требующих особых условий хранения. Для почтовых отделений ввели особый, упрощенный порядок получения лицензии. Им не нужно соответствовать жестким стандартам по площади и оборудованию, как обычным аптекам. Продавцы были обязаны иметь необходимую квалификацию, но фармбизнес с надзорными органами выступил категорически против такого новшества, и эксперимент заглох. Теперь надежда на автолавки.

А как у соседей?

Архангельская область

В Поморье вот уже более трех лет действует проект "ФАПтека" — все необходимое заказывают сами фельдшеры. Для этого они проходят спецподготовку, а ФАПы оснащают холодильниками для обеспечения условий хранения препаратов).

Но необходимо учитывать и огромную нагрузку на фельдшеров, поэтому передвижные аптеки станут реальным подспорьем — однако лишь для тех деревень, куда ведут дороги, причем "в нормативном состоянии". "РГ" уже рассказывала о том, что в Архангельской области почти 400 населенных пунктов считаются труднодоступными. Во многие можно добраться только самолетом, вертолетом, теплоходом или по зимникам. Да и значительная часть деревень может принимать автотранспорт только с высоким уровнем проходимости, что тоже нужно учитывать при организации работы передвижных аптек.

Республика Карелия

Коммерческие и муниципальные аптеки закрываются из-за нерентабельности, поэтому лекарства также отпускают во врачебных амбулаториях и ФАПах.