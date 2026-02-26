Пациенты Московской области могут понимать результаты анализов с помощью ИИ

Новый сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ) – это модуль анализа результатов лабораторных исследований. С его помощью пациенты Подмосковья смогут получить расшифровку пройденных анализов и персональные рекомендации по выявленным нарушениям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

© Freepik

Подмосковье первое в России реализовало подобный сервис.

«Сервис помогает понять результаты анализов, а также на какие отклонения необходимо обратить внимание. Важно понимать, что такая расшифровка анализов носит рекомендательный характер и не является медицинским заключением. На основе оценки результатов искусственным интеллектом решение о дальнейшей тактике лечения принимает исключительно лечащий врач», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Сервис доступен в разделе «Добродел Здоровье». Для этого следует зайти во вкладку, где находятся результаты лабораторных исследований и система автоматически их проанализирует.