Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен

В Великобритании 61-летний Эндрю Хейс начал испытывать невыносимые головные боли, которые списал на последствия храпа, и оказался смертельно болен. Об этом пишет издание Mirror.

В июле 2025 года Хейс обратился в Королевский медицинский центр в Ноттингеме с жалобами на сильную головную боль. Компьютерная томография выявила у него опухоль головного мозга. Пожилой мужчина перенес операцию, в ходе которой хирурги удалили большую часть новообразования. Биопсия показала, что у него глиобластома — агрессивная и неизлечимая форма рака головного мозга. По прогнозам врачей, которые они озвучили родным британца, ему осталось жить от 12 до 18 месяцев.

По словам его дочери Хейса, ее отец не жаловался на здоровье, просто в последнее время выглядел более уставшим, чем обычно. Когда у него начались головные боли, все в семье подумали, что это из-за апноэ во сне. Женщина отметила, что ее отец предпочел не знать, сколько ему осталось жить, и не говорит о раке с родными.

Мужчина прошел шестинедельный курс лучевой терапии и химиотерапии, но лечение не помогло, и болезнь продолжает прогрессировать. Из-за этого у Хейса появились провалы в памяти, он постепенно теряет самостоятельность.

Ранее британка Кейра Моррисон в течение года замечала странные симптомы, которые врачи списывали на высокое давление. По ее словам, обследование показало рак в запущенной стадии.