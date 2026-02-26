Врачи спасли жизнь пациентке, которую экстренно доставили из Китая

В Приморском крае медики Хасанской центральной больницы спасли женщину, которая в критическом состоянии из-за внематочной беременности была доставлена из Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Жительница Находки отдыхала в Китае, где ей внезапно стало плохо. Китайские и российские пограничники организовали "зеленый коридор". Пациентку, которая находилась в критическом состоянии из-за внематочной беременности, оперативно доставили в Хасанскую центральную районную больницу в поселке Славянка.

"Пока бригада скорой медицинской помощи транспортировала женщину, в больнице развернули операционную, провели срочную диагностику и подготовились к немедленному хирургическому вмешательству", - рассказали специалисты больницы.

Медики сделали операцию пациентке, сейчас она продолжает проходить лечение. Минздрав Приморья напоминает, что беременным женщинам рекомендуется по возможности воздержаться от поездок за пределы страны без особой необходимости.