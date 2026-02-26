Хирурги спасли ребенка с пулей в лице

Владивостокские медики провели сложнейшую операцию по извлечению снаряда пневматической винтовки, застрявшего в опасной близости от лицевых нервов 12-летнего подростка, сообщили в одной из местных больниц.

Мальчик попал в больницу с ранением правой щеки после опасных игр с оружием, которое дети взяли без спроса, сообщили в медучреждении, передает РИА «Новости».

Для точного определения местоположения инородного тела врачи применили компьютерную томографию с созданием цифровой модели.

Снаряд застрял в крайне сложном для вмешательства месте.

«Исследования показали, что пуля «добралась» до зачелюстной ямки и остановилась в месте выхода ветвей лицевого нерва, не задев их только чудом», – пояснили там.

Операцию успешно выполнили челюстно-лицевые хирурги Алексей Романчук и Алексей Фуксман. Спустя три дня после вмешательства юного пациента выписали на амбулаторное лечение, его здоровью сейчас ничто не угрожает.

Прокуратура начала проверку действий родителей, допустивших доступ детей к винтовке. Выяснилось, что выстрел произвел друг пострадавшего, когда подростки решили поиграть с найденным оружием.

В 2025 году в Краснодаре школьник получил травмы лица в результате случайного выстрела одноклассника из сигнального пистолета. В Алтайском крае 13-летний подросток по неосторожности застрелил девочку из пневматического ружья.