В России растет спрос на снотворные препараты

Продажи лекарств от простуды в январе текущего года подскочили в годовом выражении на 94%, почти такой же заметной была динамика и по снотворным - спрос на них вырос на 70%.

"Объем продаж лекарств против простуды в январе 2026 года вырос на 94% относительно аналогичного периода прошлого года. Средний чек покупки препарата составил 412 рублей, что на 11% ниже показателей 2025 года", - подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".

Значительно вырос спрос и на снотворные препараты - их стали приобретать на 70% чаще. При этом средняя сумма покупки снизилась на 16% и составила 483 рубля.

Витамины и БАДы стали приобретать соответственно на 31% и на 16% чаще. Средние чеки на эти категории почти не изменились: БАДы в среднем покупали за 912 рублей (+1% к январю 2025 года), а витамины - за 660 рублей (+2%).

