В Калининграде врачи начали удалять опухоли кишечника без разрезов

В Калининградской областной клинической больнице впервые провели операцию по удалению опухоли нижнего отдела кишечника без разрезов на животе. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального минздрава в среду, 25 февраля.

Пациенту 65 лет. Врачи использовали малоинвазивную методику: доступ к опухоли получили через естественные пути, поэтому на брюшной стенке не осталось швов. Хирург работал, ориентируясь на изображение с экрана — специальный прибор позволяет видеть операционное поле в увеличении и с подсветкой.

Оборудование стоимостью 4,5 млн рублей закупили в конце 2025-го по региональной программе «Здравоохранение». В больнице отмечают, что благодаря этому лечение таких пациентов вышло на новый уровень.

«Послойное рассечение тканей под контролем ректоскопа позволяет точно соблюсти границы поражения, удалив полностью патологический очаг и при этом максимально сохранив здоровую слизистую и мышечную структуру органа», — рассказал заведующий колопроктологическим отделением КОКБ Евгений Анохин.

Из-за отсутствия большой раны пациенты легче переносят вмешательство: болевой синдром минимальный, вставать можно уже в первые часы. Снижается риск осложнений, а в стационаре человек проводит всего три–четыре дня.

Прежде жителей области с подобными диагнозами направляли в федеральные центры. В качестве альтернативы применяли более травматичную операцию, после которой иногда требовалось выведение стомы, что серьёзно влияло на качество жизни. Теперь, как отмечают в минздраве, около полусотни пациентов ежегодно смогут получать такую помощь в Калининграде.