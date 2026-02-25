Новый порядок назначения БАДов: что изменилось и насколько они эффективны

Новый порядок назначения биологически активных добавок (БАД) к пище при оказании медпомощи начнет действовать в России с 1 марта. Согласно приказу Минздрава, лечащий врач или фельдшер (акушерка) вправе назначать включенные в перечень и зарегистрированные БАДы при наличии показаний к их применению. Назначают ли сейчас БАДы и есть ли в этом необходимость, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.

Что изменилось

С 1 сентября 2025 года, после поправок в федеральном законе, врачам разрешили назначать биологически активные добавки к пище. Согласно изменениям, в разрешенный перечень БАдов были включены добавки, которые:

производились в Российской Федерации;

отвечали установленным правительством критериям качества и эффективности, в зависимости от степени влияния на здоровье человека;

соответствовали требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

Согласно изменениям, которые вступят в силу с 1 марта, назначать БАДы вправе будут только лечащий врач или фельдшер (акушерка) с декларированными полномочиями. При этом врач обязан зафиксировать в медкарте пациента наименование биологически активного вещества, длительность приема, способ применения, схему использования и обоснование такого назначения. Эти сведения должны вноситься в документы, как и любые другие лекарственные препараты и назначения лечащего врача.

Когда врачи назначают БАДы

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, с сентября 2025 года в клинических рекомендациях действительно разрешили указывать некоторые виды БАДов, в частности:

витамин D;

фолиевую кислоту (витамин B9).

При лабораторно подтвержденных дефицитах врачи действительно могут назначать БАДы для баланса показателей. Но, как правило, любую добавку назначают параллельно с лекарственными препаратами, — пояснила Чернышова.

Специалист рассказала, что на практике состояние людей, которые принимали и не принимали БАДы, ничем не отличалось. Их показатели здоровья были на одном уровне, поэтому говорить об их эффективности опрометчиво.

Но БАДы могут работать с психологической точки зрения. Существует эффект плацебо, когда человек излечивается не благодаря лекарственным препаратам, а благодаря тому, что верит в эффективность метода лечения. Если человек внутренне убежден, что БАДы ему помогут, это может случиться, — отметила доктор.

В чем принципиальная разница лекарств и БАДов

Однако врачи в большинстве случаев предпочитают назначать лекарства, а не БАДы, подчеркнула врач.

Если у человека диагностировано заболевание, врач будет настаивать на лечении лекарствами, потому что не знает точный состав БАДов и не уверен в их безопасности. В лекарствах точно известна доза действующих веществ в каждой таблетке и капсуле. То есть если врач назначил 20 миллиграммов вещества, человек точно получит именно это количество. Наблюдая за состоянием пациента, можно также регулировать дозу, увеличивая или сокращая ее по мере необходимости. С БАДами сделать это не получится, потому что неизвестно, какие именно вещества и в каком количестве входят в состав. Предсказать результат такого лечения очень сложно, — объяснила Чернышова.

Также БАДы не проходят клинические испытания, и поэтому врачи редко включают их в рекомендации для пациентов.

Лекарства перед выходом на рынок проходят серию клинических исследований, которые позволяют определить их эффективность и безопасность. Такие испытания точно показывают все особенности препарата и минимизируют риск побочных эффектов. В случае с БАДами подобные исследования не нужны, потому что это лишь добавка к пище, а не полноценный препарат. Их могут производить даже не на фармацевтических производствах, а в обычных цехах: это не запрещено, потому что к ним нет строгих требований. И продавать добавки могут не только в аптеках, но и в магазинах, — заметила специалист.

