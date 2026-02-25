Опрос показал, как россияне относятся к телемедицине

Почти каждый второй россиянин (49%) согласится на повторный медицинский прием дистанционно, оценив первый положительно. Таков один из итогов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

При этом еще 6% для принятия решения о возможности повторного приема дистанционно запросят дополнительную информацию. В целом, пока телемедицина воспринимается как удобный инструмент, но к очному приему у врача степень доверия гораздо выше.

«‎Телемедицина перестает быть абстрактной инновацией, она начинает обрастать ожиданиями, страхами и запросами, — прокомментировала для "РГ" итоги опроса руководитель практики "Социальная сфера" АЦ ВЦИОМ Екатерина Юшкина. — И появляется разрыв: рациональные очертания инструмента уже видны, а достаточного понимания его возможностей и ограничений у населения пока нет. Поэтому пациентам приходится опираться на домыслы и собственные проекции. Для части сомневающихся снять эти опасения и сформировать реалистичное представление о телемедицине через доверительный диалог на первичном приеме сможет врач. С более нелояльными группами, возможно, стоит начинать работать позже, когда они сами или инфраструктурные условия будут к этому лучше подготовлены».

В целом, пока большинство опрошенных россиян не видят для себя необходимости в услугах телемедицины.