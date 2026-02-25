В больницы Ямала поступит крупная партия оборудования

В Год здоровья по проектам «Здоровье для каждого» и «Охрана материнства и детства» для больниц Салехарда, Надыма и Ноябрьска закупят 118 единиц оборудования. Об этом рассказали в депздраве ЯНАО.

© РИА Новости

«Для Салехардской окружной больницы будет закуплено 80 единиц медицинской техники для оказания помощи детям. В числе новинок — С-дуга для проведения рентгенохирургических вмешательств, аппарат ультразвуковой диагностики, наркозно-дыхательные аппараты», — рассказали в ведомстве.

В больнице Надыма в этом году откроют Центр здоровья. Для него приобретут 21 единицу оборудования, в том числе глюкометры, биоэлектрический анализатор состава тела, тонометры и спирометры.

В профильном отделении Ноябрьска по программе «Развитие паллиативной медицинской помощи» установят не только новое оборудование, но и мебель: специальное кресло для принятия душа и медицинские кровати.

Ранее самый прогрессивный метод исследования артерий пришел на Ямал. Подробности — в материале «Красного Севера».