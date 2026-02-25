В Алтайском крае модернизируют фельдшерско-акушерские пункты

В Алтайском крае проходит модернизация фельдшерско-акушерских пунктов — в них внедряют современные цифровые технологии. До конца года в регионе планируют все 850 ФАПов сделать "умными".

© РИА Новости

Чем такой ФАП отличается от обычного? Во-первых, он оснащен современным диагностическим оборудованием — портативными комплексами для снятия и передачи ЭКГ, пульсоксиметрии, тонометрии с возможностью мгновенной отправки данных в региональный кардиодиспансер. Во-вторых, фельдшер имеет доступ ко всем цифровым сервисам: от электронной медицинской карты до выписки листков нетрудоспособности и льготных рецептов. И в-третьих, при необходимости он может оперативно связаться с профильными специалистами с помощью телемедицины.

Как рассказала Анна Жилина, фельдшер одного из умных ФАПов в поселке Лесной Первомайского района, цифровые сервисы очень упростили работу, особенно при проведении диспансеризации и профосмотров.