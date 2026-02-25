Во Владивостоке ребенок попал в больницу из-за употребления колы

12-летнего ребенка из Владивостока госпитализировали с кровавой рвотой из-за усугубления эрозийного гастрита, вызванного длительным употреблением колы. Об этом сообщает пресс-служба Краевой детской клинической больницы № 1.

© Российская Газета

"Ребенка доставили к нам в отделение. Зашли в желудок, и даже при минимальном контакте эндоскопа со слизистой возникали моментально микрокровоизлияния. Это говорит о том, что у ребенка уже были все предпосылки к эрозийному гастриту, который усугубился из-за употребления кока-колы", - рассказала врач-эндоскопист Маргарита Лемза.

Сейчас подростку предстоит длительное лечение и наблюдение у гастроэнтеролога. Врач подчеркнула, что при здоровом желудке разрыва может и не произойти. Однако при любом заболевании ЖКТ подобное увлечение может привести к тяжелым последствиям - напиток содержит в небольшом количестве ортофосфорную кислоту, которая используется для растворения ржавчины.

По словам медиков, все больше детей с эрозийными гастритами, панкреатитами и даже с панкреонекрозом обращаются за помощью. Приводят к таким заболеваниям не только газировка, но и латяо - китайская жевательная закуска.