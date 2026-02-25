Чтобы добраться к пациенту, медикам пришлось использовали тепловоз

В Забайкалье медикам пришлось сменить привычную машину на тепловоз, чтобы быстрее добраться до пациента. Их вызвали в поезд, задержанный из-за метели.

Как сообщили в минздраве региона, поезд сообщением Приаргунск — Чита задержали из-за метели. Переждать непогоду без происшествий не получилось — одна из пассажиров почувствовала себя плохо. На помощь женщине поспешили медработники из амбулатории краснокаменского поселка Ковыли. Заметенные снегом дороги осложняли задачу добраться быстро. Медикам предоставили тепловоз.

Как заметила фельдшер Нина Пурбуева, самое важное в медицине — действовать быстро и сообща. Благодаря железнодорожникам им удалось оперативно оказать помощь человеку и стабилизировать состояние. Жизни пассажирки ничего не угрожает. Она чувствует себя хорошо.