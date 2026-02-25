Минздрав планирует изменить порядок оказания медпомощи детям

Изменения стандарта оказания медицинской помощи детям в России затронут структуру медорганизаций и распределения специалистов. Это следует из проекта приказа Минздрава, с которым ознакомился ТАСС.

«Медорганизации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям по профилю "педиатрия", делятся на три группы. Первая группа — детские поликлиники и детские поликлинические отделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям. Вторая группа — детские поликлиники, являющиеся самостоятельными медицинскими организациями, детские поликлинические отделения в составе городских поликлиник, детских больниц и центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров», — говорится в документе.

Из текста также следует, что в третью группу включены консультативно-диагностические центры для детей и детские поликлиники в структуре республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям в амбулаторных условиях оказывается врачами-педиатрами участковыми, врачами педиатрами, врачами общей практики, семейными врачами.

При угрожающих жизни состояниях, при тяжести состояния, когда в больницу второй или третьей группы невозможна, ребенок эвакуируется в ближайшую медорганизацию, оказывающую экстренную помощь детям. В структуре должны быть отделение анестезиологии-реанимации, рентгеновское отделение и клинико-диагностическая лаборатория.