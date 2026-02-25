В России изменилось потребление алкоголя за пять лет

Потребление алкогольной продукции гражданами РФ в среднем по России за 5 лет снизилось на 11%, следует из подсчетов ТАСС, сделанных на основе материалов Минздрава РФ.

«Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) в РФ в 2025 году: 8,06 литра», — говорится в материалах.

Тогда как 5 лет назад, в 2020 году, это значение находилось на уровне 9,06 литра. В процентном соотношении общее потребление алкоголя россиянами за 5 лет сократилось на 11%.

Ожидается, что к 2030 году потребление алкоголя в России снизится до 7,8 литра на человека, что приведет к улучшению медико-демографических показателей и повышению качества и продолжительности жизни граждан. Соответствующие целевые показатели содержатся в Стратегии развития здравоохранения, утвержденной прездентом России Владимиром Путиным.