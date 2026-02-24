На Ямале хирурги удалили пациенту сразу 15 липом

Хирурги в Новом Уренгое мужчине со множественными жировиками на руках провели двухчасовую операцию, удалив все липомы. Об этом сообщил телеграм-канал центральной городской больницы.

«Хирург Василий Артым сделал небольшой разрез над каждой липомой, удалил жировик вместе с капсулой и наложил швы — операция несложная, но долгая и кропотливая. Проводниковую анестезию, когда рука становится нечувствительной, но пациент находится в сознании, обеспечил анестезиолог-реаниматолог Владимир Петров», — пишет телеграм-канал.

Впереди у мужчины второй этап лечения: ему предстоит удалить липомы на другой руке. Хотя они и являются доброкачественными образованиями, но качество жизни при их наличии значительно снижается. К тому же опасность представляет любое травмирование участка, пораженного липоматозом, пояснили в Новоуренгойской ЦГБ.