Число роботизированных операций в Москве выросло в несколько раз

В Боткинской больнице, где сосредоточено шесть таких систем, научились удалять опухоли прямой кишки без единого разреза — через естественные отверстия, используя ювелирную маневренность роботических «рук».

«Это рациональная хирургия, которая позволяет минимизировать травматичность и открывает новые горизонты», — так оценивают уникальные операции сами врачи.

Секрет популярности Da Vinci кроется в его техническом совершенстве: инструменты робота способны вращаться на 560 градусов, что в сотни раз превышает возможности человеческого запястья, а трёхмерная визуализация создаёт эффект присутствия внутри оперируемой зоны. Хирург работает сидя за консолью, не уставая при многочасовых вмешательствах, а тремор рук полностью исключается. Для пациента это означает минимальную кровопотерю, отсутствие больших разрезов и возможность вернуться домой уже через несколько дней вместо недель.

Сегодня в столичных клиниках работают 14 роботов Da Vinci, и в ближайшее время парк вырастет до 17. Заммэра Анастасия Ракова ставит амбициозную цель: в 2026 году выйти на 5 тысяч робот-ассистированных вмешательств, а затем и на 7 тысяч.

Чаще всего технологии применяют в онкологии — там, где требуется предельная точность при удалении опухолей в анатомически сложных зонах: голове, шее, поджелудочной железе, предстательной железе. Малоинвазивные методы сегодня используются почти в 80 процентах хирургических операций города.

Бюджет Москвы на здравоохранение в 2026 году превысит 615 миллиардов рублей, и значительная часть этих средств пойдёт именно на развитие высоких технологий. Роботическая хирургия перестала быть экзотикой и превратилась в новый стандарт лечения, особенно в онкологии. Московские врачи уже изменили саму философию помощи: теперь она становится не просто эффективной, а максимально щадящей, ориентированной на быстрое возвращение пациента к полноценной жизни.

