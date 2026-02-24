Россиянка год носила в груди салфетку, забытую хирургом во время операции

Жительница Тулы пережила настоящий ад из-за врачебной ошибки питерского пластического хирурга. Ранее женщина победила рак и перенесла мастэктомию — удаление молочной железы. Спустя время она решилась на реконструктивную операцию по установке импланта и обратилась к специалисту в клинику Санкт-Петербурга. Первые полгода всё казалось идеальным, но затем начались проблемы. Об этом случае пишет Mash.

© Московский Комсомолец

Сначала появились отеки, сильный зуд, общее недомогание и воспаление. Врач успокаивал пациентку, назначал антибиотики и уверял, что это обычная реакция организма на инородное тело, которая скоро пройдет. Однако боль не утихала, а лишь усиливалась. Состояние женщины ухудшалось.

Когда грудь потемнела, увеличилась в размере и начала гноиться, женщина вновь пришла к хирургу. Он отказался разбираться. Тогда дама обратилась в другую клинику, где имплант пришлось извлекать экстренно. Во время операции хирурги обнаружили неожиданную и шокирующую находку - марлевую салфетку, которую забыл первый доктор.

Салфетка буквально вросла в ткани, вызывая некроз и абсцесс. Чтобы полностью очистить полость, пришлось иссекать пораженные участки. Рана была настолько серьезной, что ее даже не смогли зашить. По словам пострадавшей, её отправили в очередную клинику с открытыми ребрами. Последствия врачебной ошибки оказались ужасающими.

Пациентка подала в суд и выиграла дело. Хирурга обязали выплатить 650 тысяч рублей компенсации. Однако мужчина не признает вину и оспаривает решение, настаивая на отсутствии врачебной ошибки. Адвокат пострадавшей подчеркнул: из-за халатности женщина мучилась целый год, ходила по врачам и осталась с тяжелыми последствиями.