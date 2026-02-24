Как работает врач, за год спасший от клинической смерти 16 человек

Когда по тюменской улице с воем мчит карета скорой помощи, мое сердце сжимается. "Только успейте. Довезите, родненькие", - мысленно прошу медиков в машине с красным крестом на боку и, если мешаю на дороге, жмусь к тротуару, выезжаю за стоп-линию… Много лет назад меня довезли, и сейчас я с благодарностью пишу про того, кто спасает тюменцев.

По итогам 2025 года специалисты городской станции скорой помощи вернули к жизни 123 человека. Лидером по числу успешных реанимаций, причем во всем регионе, стала бригада реаниматолога-анестезиолога Святослава Богданова (в связке с ним - медбратья Александр Глухих и Павел Овчинников) - 16 выводов из клинической смерти! Плюсом - прежние 15 побед (за два месяца 2023-го - три, в 2024-м - 12). Почему Святослав отдал предпочтение профессии "борьбы за чужую жизнь", зная, что спать он будет урывками и под звук сирены, питаться - когда придется, а на вызове встречать не только адекватных, но и прямо противоположных личностей, узнал корреспондент "РГ".

Медицину коренной тюменец выбрал сам - никто не подталкивал, не внушал. А все из-за одного случая.

В 12 лет я заболел гриппом, родители дали лекарство, а у меня случился анафилактический шок - никто в семье не знал про аллергию. Мама вызвала "скорую": приехала одна бригада, вторая… Откачали, вытащили! Так что вопрос, кем быть, не стоял. После девятого класса поступил в медицинский лицей, через два года - в медакадемию, на шестом курсе остановился на направлении скорой медпомощи и изучал ее еще два года. С 2023-го реаниматолог и анестезиолог - это высшая ступень в нашей иерархии. Когда-то меня зацепили и до сих пор удерживают на этом неспокойном месте непрерывное движение, адреналин и быстрый результат: правильно провел манипуляции - человек открыл глаза или вообще поднялся и пошел. Чувства от увиденного не передать словами, - рассказывает Богданов.

Какой врач без коллекции историй! Свои Святослав начал собирать еще с "медбратства". Вызов к девчонке. Наглоталась таблеток. Поняла, что зря. Созналась маме. Бригада работает быстро: измерили давление, сахар в крови, сатурацию. И - на промывание, а потом - на госпитализацию.

Через две недели звонит заведующая: ты где? Отвечаю: дома. И как-то сразу нехорошо стало: зачем разыскивают? Приехал на подстанцию, а там - мама той девчонки да с грамотами "За спасение" собственного изготовления. Мы и чай попили, и сфотографировались на память. Так приятно! - вспоминает герой.

А почти год назад бригаду Богданова вызвали с утра в детский сад.

Женщине 37 лет. Сидела на больничном с ангиной, поправлялась, заглянула в садик сообщить, что готова выйти, и буквально на полуслове упала без сознания. Внезапная остановка сердца. Пока откачивали, сами вспотели: три разряда - и наконец слабый пульс на сонной артерии… В стационар доставили живую, а там наготове - бригада узких специалистов. Как-то не принято у нас возвращаться к пациентам - некогда, бежим дальше. Я, конечно, не знал про судьбу пациентки, но позже увидел в группе скорой помощи в соцсети пост с благодарностью - написала ее сестра. Оказалось, женщине поставили кардиостимулятор. Теперь все хорошо - живет, работает. О чем это говорит? Нужно следить за здоровьем. Проблемы с сердцем были, но кто ж на них обращает внимание! - продолжает Святослав.

Стоит подчеркнуть: в Тюмени две реанимационные бригады. Их отправляют исключительно на тяжелые случаи по всему городу и пригороду: человек без сознания, падение с высоты, отравление, колото-резаные раны, огнестрел, ДТП… На днях на трассе в сторону Нижней Тавды случилась страшная авария: BMW на обгоне врезался в КамАЗ. Богданов вез 48-летнего нарушителя, запуская и запуская сердце. Водитель скончался в больнице. Переломанный весь. Из целого - только руки… И такое бывает. Что остается врачу? Работать дальше и обязательно надеяться на лучшее.

Если не верить в себя, то и смысла приезжать на вызов нет. Я уже восемь лет на посту, но каждый раз удивляюсь: человек - непостижимый космос. На реанимацию дается полчаса, но иногда пациент "заводится" на 25-й или на 29-й минуте. Представляете, на 29-й! Чтобы не упустить ценное время, важно начать откачивать в первые пять-семь минут - тогда мозг нормально выдерживает гипоксию. Это могут делать родственники, сопровождаемые по телефону диспетчерами. Вообще роль родных или случайных свидетелей крайне важна: когда они внятно отвечают на вопросы для сбора анамнеза, не мешают, не врут и не юлят, дело идет быстрее. Если помогают донести носилки до машины, еще лучше. На установление контакта с окружением у нас есть только 30 секунд. Скорость и правильное решение - вот слагаемые успеха, - перечисляет важные моменты Святослав.

Какие только темы мы не затронули на интервью! Например, про цинизм медиков, который часто раздувают и нарочито выпячивают в сериалах. Мой собеседник уверен: цинизм, но в умеренной дозе, врачу необходим. Стоит все поверять рассудком, ведь речь о жизни и смерти, а если пропускать через себя все проблемы разом, так и выгореть-сгореть недолго. Востребован ли душевно выпотрошенный врач?! Ясно, что нет. При этом нужно оставаться добрым и внимательным к человеку, кем бы он ни был - академиком или бомжом.

Но не добреньким, не заигрывающим. Это лишнее. Мы торопимся спасти, ценна каждая секунда! - спохватывается Богданов.

Импровизации на работе не место. Есть проверенные процедуры, регламенты, стандарты, протоколы. Обучаться новому - всенепременно. Реаниматологи-анестезиологи должны разбираться в кардиологии, неврологии, травматологии. И народное мифотворчество мы затронули в разговоре - про то, как медики скорой помощи лежат на подстанции и в потолок плюют, а с сиреной ездят исключительно за пиццей. Думаете, раздражает это тех, кто заставляет наши сердца снова биться?

У врачей скорой год идет за полтора… Святослав, а он пока молодой специалист, уверен, что в профессии будет до конца. Остался жив, сам выбрал дело, сам поступил, выучился, съел и пуд соли, и перца. Говорит: таков его путь, и другого не надо.

А нам бы всем выучить приемы оказания первой помощи. Серьезно! Я, например, за то, чтобы им обучали с первого класса с чувством, толком, с расстановкой. Чтоб врачам было чуточку легче, а спасенных - больше.