Почему не стоит бояться весенней вспышки гриппа

Небольшой подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ после зимних каникул нормален – это связано и с возвратом из отпусков, и с авитаминозом. Об этом НСН рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

В России сохраняется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, с осторожностью следует относиться к возможной активизации вирусов весной, предупреждает Роспотребнадзор. При этом на 8-й неделе 2026 года в России зарегистрировано 750 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что сопоставимо с уровнем заболеваемости в начале октября 2025 года. Жемчугов успокоил россиян.

«Что бывает каждый год? Подъем заболеваемости после летних каникул. Все съезжаются, привозят, обмениваются всем этим в школах, в вузах. Такой же подъем бывает после зимних каникул. Ну и к весне, как правило, такое плавное повышение в связи с уже накопившейся усталостью от длинной ночи. Свою роль играет авитаминоз, хотя, собственно, все меньше и меньше. Вот поэтому какой-то подъем будет, но это обычная вещь, ничего бояться не надо, никаких необыкновенных событий я не предвижу», -уточнил он.

Также Жемчугов напомнил, что сделанные в сентябре-октябре прививки все еще защищают организм.

«Они год точно действуют. Тем более, что вирус в этом году обычный, тот самый сезонный грипп H3N2, который ходит всегда, уже много лет. H1N1 (свиной грипп), хоть он и тяжелый, но к нему есть очень большая иммунная прослойка как за счет переболевших, так и за счет вакцинации. Эти антигены есть практически во всех вакцинах. Ну а потом самый хороший инструмент – это две недели карантина. Там, где есть организованные коллективы, карантин обрывает любую вспышку», - подытожил он.

Ранее стало известно, что в России в 2026 году выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».