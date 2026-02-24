Депутаты предложили выдавать антидепрессанты по ОМС

Депутаты фракции "Новые люди" направили письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением включить антидепрессанты, назначаемые при амбулаторном лечении депрессии, в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) для граждан, которые не могут оплатить лекарства полностью или частично. Документ есть в распоряжении ТАСС.

© РИА Новости

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность расширения лекарственного обеспечения по системе обязательного медицинского страхования и включения антидепрессантов, назначаемых по медицинским показаниям при амбулаторном лечении депрессивных расстройств, в перечень препаратов, предоставляемых гражданам, которые имеют финансовые трудности для их приобретения, бесплатно либо с частичной оплатой», — говорится в сообщении.

Как отмечают парламентарии, в России растет число людей с депрессией, тревожными и стрессовыми расстройствами. В 2024 году, по их словам, таких заболеваний выявили на 21,5% больше, чем в 2020 году, а продажи антидепрессантов за последние годы почти удвоились. При этом многие пациенты вынуждены сами оплачивать лекарства.

Депутаты подчеркивают, что отсутствие доступной терапии приводит к прекращению лечения и ухудшению состояния пациентов, что влечет за собой не только медицинские, но и экономические потери из-за снижения трудоспособности. Сейчас бесплатное лекарственное обеспечение в рамках ОМС охватывает в основном стационарное лечение, а амбулаторное — только узкий круг льготников. Это заставляет большинство больных депрессией самостоятельно нести полные расходы на препараты, что затрудняет их длительную терапию, добавили парламентарии.

В обращении отмечается, что даже частичное субсидирование амбулаторной терапии способно улучшить качество жизни пациентов и снизить нагрузку на систему здравоохранения в долгосрочной перспективе.