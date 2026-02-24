Врачи спасли мужчину от ампутации ног после химического ожога

В Солнечногорскую больницу поступил 32-летний пациент, который более суток находился в мокрых тапках после контакта с химическим веществом и потерял способность ходить. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В хирургическое отделение Солнечногорской больницы в экстренном порядке поступил 32-летний мужчина – спустя более 24 часов после контакта с агрессивным химическим веществом. На работе он случайно промочил ноги раствором для обработки полов и целые сутки находился в мокрых тапках. Самостоятельное лечение не принесло улучшений: пациент потерял способность ходить и вызвал скорую помощь», – говорится в сообщении.

Отмечается, что при поступлении у мужчины был диагностирован химический ожог третьей степени обеих стоп.

«Подошвы покрывали пузыри с гнойным содержимым, наблюдался выраженный отек. Немедленно была проведена хирургическая обработка: иссечены все некротические ткани. Назначено комплексное лечение и ежедневные перевязки. Уже через несколько дней пошла положительная динамика – сейчас заживление проходит без осложнений. К счастью, ампутация не потребовалось», – рассказал врач-хирург первого хирургического отделения Солнечногорской больницы Михаил Строителев, которого цитирует пресс-служба.

Уточняется, что пациент выписан на амбулаторное лечение, его трудоспособность будет полностью восстановлена.