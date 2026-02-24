В России допустили волну заболеваемости свиным гриппом

Доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и B увеличились в РФ, эти штаммы могут спровоцировать новую волну заболеваемости в весенний период. Об этом сообщается в канале Роспотребнадзора в Max.

В сообщении говорится, что, несмотря на общее снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, результаты лабораторного мониторинга показали увеличение "доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и B" на фоне низких общих показателей. В Роспотребнадзоре отметили, что, даже при более медленном распространении, эти штаммы потенциально могут спровоцировать новую волну заболеваемости в весенний период.

В ведомстве напомнили о важности соблюдения базовых мер профилактики респираторных инфекций: проветривать помещения, часто мыть руки, а также избегать близкого контакта с больными. В случае появления любых симптомов респираторного заболевания необходимо обратиться к врачу.