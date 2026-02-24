Роспотребнадзор оценил число случаев ОРВИ и гриппа

Число случаев заболевания ОРВИ и гриппом в РФ незначительно снизилось за неделю и составило 750 тыс., в то же время зафиксировано увеличение доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и B. Об этом сообщили в канале Роспотребнадзора в мессенджере Max.

Ранее в ведомстве сообщали о 775 тыс. случаях за седьмую неделю года.

«На 8-й неделе текущего года в Российской Федерации зарегистрировано 750 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Этот показатель сопоставим с уровнем заболеваемости, зафиксированным в начале октября 2025 года», — говорится в сообщении.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что по итогам 8-й недели 2026 года в России было зарегистрировано 5,8 тыс. случаев COVID-19.