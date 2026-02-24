В Якутии впервые выполнили сложнейшую реконструкцию при раке языка

Впервые в республике специалисты Якутского республиканского онкологического диспансера успешно провели операцию пациенту с раком правой боковой поверхности языка с распространением в корень. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Пациенту провели субтотальную резекцию языка, резекцию тканей дна полости рта и корня языка слева с шейно-подчелюстной лимфодиссекцией.

Главным этапом операции стала реконструкция языка реваскуляризированным кожно-фасциальным аутотрансплантатом. Это сложнейшая микрохирургическая методика, позволяющая восстановить объем и форму органа, а также создать условия для сохранения функций речи и глотания.

«Полученный опыт открывает возможности для выполнения сложных операций при других локализациях — опухолях мягких тканей, а также для проведения реконструкций, включая восстановление молочной железы. Этот опыт значительно расширяет наши хирургические возможности и вселяет уверенность в каждом шаге», — рассказал завотделением опухолей молочной железы и опухолей кожи Якутского республиканского онкодиспансера Владимир Васильев.

Операция длилась 11 часов, ее проводили две хирургические бригады. Сейчас пациент уже выписан из стационара и продолжит дальнейшее наблюдение у специалистов.