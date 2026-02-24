Определено самое грязное место на круизном лайнере — и это не туалет

Круизные путешествия могут скрывать серьёзную опасность для здоровья. И речь идёт не о грязных столиках или общественных туалетах.

Микробиолог Джейсон Тетро рассказал, что самым опасным местом на лайнере являются гидромассажные ванны (джакузи). По словам учёного, они представляют собой настоящую «трёхмерную чашку Петри» — идеальную среду для размножения бактерий.

«Всем бактериям нужны три вещи: тёплое место для роста, много воды и органические вещества, которые они могут использовать в качестве пищи», — объяснил Тетро.

Джакузи обладают всеми тремя свойствами, что делает их гораздо более опасными с точки зрения распространения микробов, чем принято думать.

Особую тревогу вызывают частные джакузи на балконах кают. В отличие от общественных зон, они могут не проходить столь же строгую и регулярную дезинфекцию.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, джакузи на частных балконах могут быть связаны со вспышками болезни легионеров. Легионеллёз — это тяжёлая инфекция лёгких, которую можно подхватить, вдохнув мельчайшие капли воды, содержащие бактерии. Симптомы включают кашель, одышку, боль в груди, высокую температуру и общее гриппозное состояние.

Эксперты рекомендует туристам не стесняться и задавать экипажу вопросы перед тем, как погрузиться в воду. А именно уточнять, когда проводилась последняя санитарная проверка джакузи, проверяется ли уровень дезинфицирующих средств и pH воды не реже двух раз в день, учащается ли контроль, когда ванной пользуется много людей.