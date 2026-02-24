В России изменился перечень жизненно необходимых лекарств

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в РФ изменился с 24 февраля.

© РИА Новости

Восемь препаратов было включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в России с 24 февраля. Добавлены такие лекарственные средства, как капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим, гофликицепт. Эти препараты применяются при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза, различных злокачественных образований.

Перечень ЖНВЛП включает свыше 800 международных непатентованных наименований, предназначенных для лечения социально значимых заболеваний, таких, как злокачественные новообразования, сахарный диабет, бронхиальная астма и другие. При этом более 80% таких лекарств отечественного производства.