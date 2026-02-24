В Минздрав объяснили, как должны выглядеть медики в детских больницах

Минздрав России опубликовал четвертый том методических рекомендаций, посвященный внешнему виду сотрудников детских поликлиник и больниц. Документ устанавливает единые требования к медицинской одежде, включая материалы, фасоны, цветовую гамму и обувь для разных категорий персонала, что призвано повысить узнаваемость медработников и создать комфортную среду для маленьких пациентов.

© Сибмеда

В рекомендациях подробно описаны основные характеристики формы: требования к материалам, общие принципы дизайна и конкретные комплекты одежды для различных категорий персонала. Для врачей-мужчин предусмотрены халат, сорочка, галстук и брюки; для женщин – женский халат, юбка, сорочка и косынка. Все варианты проиллюстрированы наглядными примерами – рассказывает Гарант.ру.

Отдельное внимание уделено цветовой маркировке. Для каждой категории сотрудников установлен свой оттенок: врачам рекомендован темно-зеленый цвет, среднему медицинскому персоналу – светло-зеленый, младшему персоналу – сиреневый, административным работникам – бирюзовый, остальным сотрудникам – серый. Руководителям медучреждений предложена спецодежда синего цвета.

Также в документе прописаны требования к обуви медработников. Она должна быть легкой, бесшумной при ходьбе, износостойкой, устойчивой к частой мойке и дезинфекции, а также иметь толстую подошву для обеспечения комфорта в течение рабочего дня.