В Испании впервые в мире пересадили лицо от донора после эвтаназии

В Испании случилось то, что врачи называют "актом щедрости, от которого захватывает дух". В больнице Валь д'Эброн провели первую в мире тотальную пересадку лица от женщины-донора, которая решила добровольно уйти из жизни через эвтаназию. И перед этим завещала свои органы нуждающимся в них больным людям. Пациентка, потерявшая лицо из-за страшной бактериальной инфекции, получила второй шанс.

© Российская Газета

История уникальна не только хирургией, но и обстоятельствами.

«Посвятить одно из последних желаний другому человеку и подарить ему новую жизнь, завещав свое лицо, — это уровень зрелости, которым нельзя не восхищаться», — говорит координатор по донорству клиники Элизабет Навас.

Операция длилась почти сутки. В ней участвовало 100 специалистов: хирурги работали с ювелирной точностью, сшивая мельчайшие нервы и сосуды, чтобы новое лицо не просто прижилось, но и сохранило мимику. Донора и пациентку подбирали как ключ к замку — совпали пол, группа крови и даже параметры головы, а инженеры напечатали 3D-модели для идеального соединения тканей.

Сейчас пациентка уже дома. Ее лицо пока в "спящем" режиме — нервам нужно время, чтобы проснуться. Каждый день перед зеркалом она учится заново жмуриться, говорить и улыбаться.

Компетентно

Антон Нарбутов, заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ:

— Безусловно, такой род операций относится к хирургии высшего пилотажа. Недостаточно просто пришить кожу, мышцы, возможно, хрящевые структуры. Необходимо заново "отстроить" все микроструктуры лица, кровотока, иннервации, и очень важно выполнить это на самом высшем уровне точности.

Если не восстановить сосудистые структуры — не будет кровотока, и трансплантат, безусловно, погибнет. А если не восстановить нервы, то лицо останется неподвижным, не будет мимики. Конечно, каждая маленькая мышца не пересаживается отдельно. Выделяются наиболее крупные, основные сосуды и нервы, и после этого комплексом проводится трансплантация мягких тканей.

В мире пока выполнено около 50 подобных операций. И в России они тоже начали применяться. Но важно понимать, что это очень редкие случаи: необходимость в такой пересадке возникает только тогда, когда у пациента полностью утеряно лицо. Причины разные — это может быть тяжелая инфекция или последствия аварии, ранения. Иногда это укусы крупных животных.

Когда утеряна часть, даже значительная, например нос, щека или губа, мы идем по пути реконструктивной хирургии, когда с использованием собственных тканей пациента возможно возместить утерянную часть.

В своей практике мы сталкивались с подобными случаями, когда у пациентов было утеряно до половины лица, но мы успешно восстанавливали это местными тканями. А когда идет речь практически обо всем лице, действительно встает вопрос о пересадке.