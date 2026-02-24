Уролог перечислил влияющие на цвет спермы проблемы со здоровьем

Уролог Джефф Хокетт рассказал, как состояние здоровья влияет на цвет спермы. Его слова приводит британское издание Metro.

Врач отметил, что в норме сперма имеет бело-серый или легкий желтоватый оттенок. Интенсивный желтый или оранжевый цвет чаще всего указывает на инфекции мочевыводящих путей или чрезмерное употребление алкоголя. Также, по словам Хокетта, желтый цвет может возникать из-за проблем с печенью или закупорки мочевого пузыря.

Зеленый цвет, как и желтый, появляется из-за бактерий, которые размножаются в мочеполовой системе. Уролог отметил, что причиной чаще всего являются инфекции, передаваемые половым путем (ИППП).

Хокетт добавил, что розовый цвет семенной жидкости говорит о наличии в ней крови. Такое случается при инфекциях, простатите, уретрите или заболеваниях яичек. Коричневый или черный цвет появляются тоже из-за крови, только в этом случае кровь застоявшаяся. Уролог объяснил, что подобный симптом появляется редко и может объясняться травмой спинного мозга, подагрой, отравлением тяжелыми металлами и некоторыми тропическими паразитарными инфекциями.

