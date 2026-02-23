В России ужесточились правила выдачи больничных листов

С января 2026 года в России вступили в силу поправки, которые кардинально меняют подход к оформлению листков нетрудоспособности. Теперь ключевой критерий для выдачи больничного — не сам факт недомогания, а объективная неспособность человека выполнять свою трудовую функцию. Иными словами, если пациент пришёл к врачу с насморком или температурой, но при этом может работать, медик вправе отказать в освобождении от работы и выписать обычную справку . Это решение призвано искоренить практику необоснованных «отгулов» за счёт Фонда социального страхования.

Однако ужесточение сопровождается и расширением гарантий. В обновлённых правилах чётко прописан перечень ситуаций, когда больничный оформляется обязательно: тяжёлые заболевания и травмы, уход за больным родственником или пожилыми родителями, декрет, карантин, а также протезирование в стационаре. Медики будут тщательнее проверять каждый случай, но для действительно нуждающихся порядок остаётся прежним. По замыслу властей, средства фонда должны направляться исключительно тем, кто физически не может присутствовать на рабочем месте.

Для опытных сотрудников с высоким доходом нововведения принесли и финансовый бонус. Максимальный размер выплат по больничному увеличен: при стаже более восьми лет и зарплате не ниже 233 тысяч рублей в месяц работник может получить до 200 тысяч рублей за период болезни (около 6 тысяч рублей в день) . Это должно поддержать тех, кто долго и добросовестно платил страховые взносы, хотя такие выплаты доступны далеко не каждому — требуется и продолжительный стаж, и «белая» зарплата высокого уровня.

Таким образом, реформа больничных ударила по любителям «отлежаться» с лёгким недомоганием, но усилила защиту для людей в действительно тяжёлой ситуации. Эксперты предупреждают: теперь пациентам придётся доказывать врачу, что их состояние несовместимо с работой, а медикам — нести ответственность за каждое решение. Насколько эффективно заработает новая система, покажет практика ближайших месяцев.