Минздрав расширит круг лиц, имеющих право на больничный

Миллионы россиян, работающих на себя, смогут увеличить свою социальную защищенность. Министерство здравоохранения РФ разработало проект приказа, который официально разрешит самозанятым оформлять электронные больничные листы. При этом, чтобы получить оплату, нужно выполнить условие - заявить об участии в эксперименте, оформив добровольную страховку Соцфонда.

О необходимости создания социальной "подушки безопасности" для самозанятых эксперты говорили годами. Сегодня в России, по данным Федеральной налоговой службы, зарегистрировано уже более 15,6 миллиона плательщиков налога на профессиональный доход (НПД). Курьеры, таксисты, репетиторы составляют заметную часть экономически активного населения. Но при этом они остаются наиболее уязвимой категорией: их доход зависит исключительно от физической способности работать. А если вдруг заболел - обнуление заработка. Инициатива Минздрава призвана изменить эту ситуацию. Ключевое новшество - расширение круга лиц, имеющих право на оформление больничного.

Документ, опубликованный Минздравом на портале проектов нормативных правовых актов, вносит изменения в порядок выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный приказом N 1089н. Ключевое новшество - расширение круга лиц, имеющих право на оформление больничного. В новой редакции прямо указывается, что получить документ смогут физлица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", проще говоря - самозанятые. Помимо этого регулятор предусмотрел техническое, но важное изменение в самой структуре документа. В строке "Условия исчисления" появится новый двузначный код - 52. Он будет использоваться для маркировки особых гарантий, в том числе для тех, кто был призван на военную службу по мобилизации или заключил контракт в соответствующий период. Это дополнение унифицирует систему для разных категорий граждан. Параллельно запускается механизм финансирования. Сам по себе больничный лист - это лишь медицинский документ. Чтобы он превратился в источник дохода, необходимо участие в системе социального страхования.

С нынешнего и до 2028 года в России проходит эксперимент по добровольному социальному страхованию самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Суть проекта: гражданин может добровольно зарегистрироваться в программе, начать платить взносы, и через полгода он получит право на компенсацию в случае болезни. Вступить в программу можно до 30 сентября 2027 года. Заявку подают через мобильное приложение "Мой налог", портал "Госуслуги" или лично в отделении СФР. Страховую сумму, от которой будет рассчитываться пособие, можно выбрать. Диапазон - от 35 до 50 тысяч рублей в месяц. Ежемесячный взнос составит фиксированные 3,84% от выбранной суммы. При минимальной страховой сумме ежемесячный платеж составит около 1344 рублей, при максимальной - приблизительно 1920 рублей. Для тех, кто работает стабильно и имеет постоянный высокий доход, схема может быть выгодной: уплата пары тысяч рублей в месяц компенсируется гарантией получения 35-50 тысяч в случае болезни.