Профессор рассказал, почему здравоохранение дает системный сбой

Профессор Денис Иванов объяснил, что за чередой отравлений стоит кризис в здравоохранении. По его словам, деньги разворовывают, на закупках экономят, а еду готовят люди без санитарной грамотности, включая мигрантов.

Алтайский край снова попал в сводки из-за отравившихся детей. На этот раз в Первомайском районе 11 несовершеннолетних, которые проходили реабилитацию в специализированном центре, слегли с симптомами вирусной кишечной инфекции. Минздрав региона подтвердил: двое в состоянии средней тяжести, остальные полегче. Специалисты выясняют, что именно пошло не так.

Но этот случай — лишь капля в море. Массовые отравления в детских учреждениях и среди взрослых происходят по стране с пугающей регулярностью. Профессор Денис Иванов в беседе с tsargrad.tv заявил, что это не случайные вспышки, а системный сбой в здравоохранении. По его мнению, старая модель уже не работает, а новая так и не выстроилась.

Среди причин Иванов назвал банальное воровство: бюджетные средства распиливают, а на оставшееся покупают дешевые суррогаты вместо нормальных продуктов. Качество питания падает, дети травятся. Вдобавок, по словам профессора, на кухнях работают люди с низкой квалификацией, которые понятия не имеют о санитарных нормах. Он не исключил, что среди них много приезжих, не знакомых с элементарными правилами гигиены.

«Последствия подобных процессов будут проявляться и дальше», — предупредил Иванов.

Если ничего не менять, история с отравлениями станет не новостью, а привычным фоном.