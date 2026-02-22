В России увеличилось число привитых от клещевого энцефалита

Количество привитых в год от клещевого энцефалита в России увеличилось с 2,9 до 4 млн за 10 лет, вакцинация проводится по двум схемам - основной или экстренной. Об этом сообщается в канале Роспотребнадзора в Max.

"Самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. В России объемы иммунизации от КВЭ ежегодно возрастают: за последние 10 лет количество привитых в год увеличилось с 2,9 до 4 млн. Прививки от клещевого вирусного энцефалита проводятся по двум схемам - основной или экстренной. Основная схема вакцинации включает две прививки, которые необходимо поставить в осенне-весенний период с интервалом в зависимости от вакцины - от 1 до 7 месяцев. Затем через 5-12 месяцев необходимо поставить третью прививку. Три прививки - это законченный курс вакцинации. Далее следуют отдаленные ревакцинации - прививка один раз в три года. Завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за две недели до выезда на эндемичную территорию", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ареал клещевого вирусного энцефалита охватывает значительную часть территории России, Европы, стран Центральной и Северо-Восточной Азии и постепенно расширяется в северном и западном направлениях. Среди переносчиков клещевого вирусного энцефалита наибольшее эпидемиологическое значение имеют таежный клещ Ixodes persulcatus и лесной клещ Ixodes ricinus.

Как отмечает Роспотребнадзор, современная стратегия защиты населения на территориях природных очагов предполагает применение комплексных мер. Важную роль играет неспецифическая профилактика, которая состоит из противоклещевых мероприятий, в том числе акарицидных обработок, и индивидуальной защиты - применения репеллентных и инсектоакарицидных средств, специальной защитной одежды.

В ведомстве напомнили, что ткани с репеллентными препаратами разрабатывают в России, они смогут защитить от энцефалитных клещей. Такие материалы могут использоваться для создания одежды, палаток, спальных мешков и других предметов с повышенным риском контакта с клещами. Эти материалы могут оставаться эффективными в течение длительного времени, даже после многократных стирок.