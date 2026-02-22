В России утвердили новый порядок бесплатной проверки репродуктивного здоровья

Правительство России утвердило перечень обследований и медицинских вмешательств для оценки репродуктивного здоровья граждан. Диспансеризация будет проходить в два этапа. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый этап для женщин включает осмотр акушера-гинеколога, пальпацию молочных желез, осмотр шейки матки в зеркалах с забором материала и микроскопическое исследование влагалищных мазков. Мужчин осматривает уролог или хирург с соответствующей подготовкой. Женщинам 21 — 49 лет раз в пять лет проводят анализ на ДНК-вирусы папилломы человека высокого канцерогенного риска для оценки риска рака шейки матки; при положительном результате назначают жидкостное цитологическое исследование. Девушкам и женщинам 18-29 лет делают лабораторные исследования мазков на инфекции органов малого таза.

Второй этап проводится по показаниям для уточнения диагноза. Женщинам 30 — 49 лет выполняют дополнительные лабораторные анализы на инфекции, УЗИ органов малого таза и молочных желез, повторный осмотр гинеколога. Мужчинам назначают спермограмму, исследование микрофлоры, анализы на инфекции, УЗИ предстательной железы и мошонки, повторный осмотр уролога. Цель диспансеризации — выявить заболевания и состояния, способные негативно повлиять на беременность, ее течение, роды и послеродовой период, а также обнаружить факторы риска их развития.

Ранее неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) включили в программу государственных гарантий, что позволяет беременным россиянкам бесплатно пройти исследование на основе анализа внеклеточной ДНК плода из крови матери. Тест проводится с конца первого триместра как при одноплодной, так и при двуплодной беременности и помогает оценить риск хромосомных аномалий — синдромов Дауна, Эдвардса, Патау, анеуплоидий половых хромосом и отдельных микроделеционных синдромов. НИПТ назначают женщинам из групп среднего и высокого риска по результатам первого пренатального скрининга. При выявлении высокого риска пациенткам рекомендуется дополнительная инвазивная пренатальная диагностика для подтверждения диагноза.